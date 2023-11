As necessidades da Europa que são oportunidades para o Brasil foram as ênfases do embaixador brasileiro na Alemanha, Roberto Jaguaribe, ao receber a comitiva da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). Ele pontuou três problemas: a falta de energia com o fim do petróleo barato da Rússia, as falhas nas cadeias de fornecimento de insumos e a preocupação com as mudanças climáticas.