Fábricas gaúchas estão se preparando para exportar máquinas agrícolas para o Vietnã. Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), Cláudio Bier, havia uma burocracia, que foi vencida ao se criar uma câmara de comércio entre os dois países. Agora, ele esteve com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, para fazer a articulação política necessária. Em breve, Bier viajará ao Vietnã para identificar no detalhe quais são as oportunidades de negócios.