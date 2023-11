Gigante da siderurgia e uma das maiores mineradoras do país, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) pagará R$ 150 milhões para aumentar sua participação na Panatlântica, indústria com matriz em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Com a compra de 18,6% de participação, a siderúrgica passa a deter 29,9% das ações da fabricante de aços planos.