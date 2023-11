Ao enfatizar a importância da "firme persecução" das metas fiscais no Brasil para ancorar a inflação, foi sóbrio o recado do Banco Central a Lula sobre a responsabilidade com as contas públicas. O Comitê de Política Monetária (Copom) fez, como o esperado, o mesmo corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, apesar de o presidente da República ter desdenhado do compromisso com o déficit zero em 2024, projetado no arcabouço. Lembrando que desequilíbrio fiscal provoca alta do dólar, da inflação e atrapalha o corte do juro.