Maior construtora gaúcha entra em SC por Itajaí

Construtora com sede em Porto Alegre, a Melnick entrará no mercado de Santa Catarina . O comunicado foi enviado a acionistas nesta quarta-feira (18), pois a empresa tem ações negociadas em bolsa de valores.

A largada se dará com a participação em Itajaí. O Projeto Tempo é da incorporadora Müze e terá um Hotel Emiliano. O investimento não foi informado, apenas citou-se que a intenção é atingir R$ 2,5 bilhões em vendas. Há negociações também para Florianópolis e litoral norte catarinense.

Segundo o Sindicato da Industria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), a Melnick é a maior construtora do Estado.