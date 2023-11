Por 25 anos, Achim Schudt, alemão de Frankfurt, foi agropecuarista no interior de São Paulo. Foi quando passou a ser chamado de “Joaquim”, mais fácil para os brasileiros. Por questões familiares, saiu do campo, mas o campo não saiu dele. Hoje, dá consultoria para investidores europeus que querem ter fábricas ou comércio no Brasil voltados ao agronegócio. Ele conversou com a coluna durante a Agritechnica, feira de tecnologia agrícola aqui em Hannover, na Alemanha.