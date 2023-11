Voltada à sustentabilidade, a Agritechnica, feira de tecnologia agrícola aqui em Hannover, na Alemanha, está com 2,7 mil expositores e espera 400 mil visitantes de 135 países, quase dobrando a população da cidade. Os 24 pavilhões são permeados pelo tema do evento: Produtividade Verde. Ou seja, produtos, serviços, inovações e provocações para produzir mais alimentos, pois o mundo come cada vez mais, mas usando menos insumo e agredindo menos o meio ambiente. Afinal, as mudanças climáticas, que o Rio Grande do Sul passa a sentir mais com enchentes e estiagens frequentes e extremas, já são preocupação dos europeus há algum tempo. A pandemia exigiu adaptações, e a guerra entre Rússia e Ucrânia aumentou a necessidade de alternativas alimentares e energéticas.