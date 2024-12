Com 630 farmácias, rede gaúcha abre loja de R$ 3 milhões em novo formato que aposta em beleza

Com atuação de varejo e indústria, o Grupo Panvel escolheu Canela, na serra gaúcha, para inaugurar sua "nova geração" de farmácias. As lojas darão mais destaque a produtos de beleza, incluindo os de marca própria, e terão espaço para maquiagem. A primeira teve investimento de R$ 3 milhões , tem 300 metros quadrados, caixas de autoatendimento, clínica para vacinas e testes de doenças, além de abrir 20 empregos.

As próximas lojas neste formato serão inauguradas no primeiro trimestre de 2025 em Curitiba, no Paraná, e em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento. Na sequência, algumas operações do grupo serão reformadas para o novo padrão.