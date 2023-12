Caxias do Sul tem uma histórica ligação econômica com a Argentina, justificada, principalmente, pela proximidade geográfica. Até por isso, a recente corrida eleitoral por lá fez com que os olhos dos empresários locais se voltassem ao país vizinho. Com o economista Javier Milei eleito para o primeiro mandato à frente da Casa Rosada, há expectativa para um estreitamento dos laços e até mesmo desburocratização no processo de exportação de produtos brasileiros. O novo presidente toma posse em 10 de dezembro.