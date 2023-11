Qualquer que fosse o resultado da eleição deste domingo (19) se poderia definir a Argentina como um romance inacabado de Gabriel García Márquez. Porque o realismo fantástico esteve presente do primeiro ao último ato da eleição. O próximo presidente será Javier Milei, de La Libertad Avanza, um candidato que até dois anos atrás não existia no cenário político argentino. Um economista que se define como anarcocapitalista e que irrompeu como um vulcão nas primárias de agosto, derrubando as previsões dos institutos de pesquisa.