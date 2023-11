Engessamento ou enregelamento não são palavras bonitas. Mas também não costumam ser novidade para definir o Mercosul, um bloco econômico limitado, desde sua criação, por arranjos ideológicos de quem ora ocupa no poder. Por isso, elas deverão voltar ao glossário do grupo de países na era Javier Milei na Casa Rosada. A saída da Argentina do Mercosul, algo sugerido pelo então candidato e agora presidente eleito, seria muito mais produto de arroubo de Milei para provocar impacto midiático do que uma medida analisada estrategicamente. Não é impossível, uma vez que Milei ainda é um enigma a ser desvendado, mas é mais provável que ele tente mudar o bloco por dentro do que arrisque uma jogada de isolamento regional. Milei já enviou sinais de moderação no segundo turno e que ecoam no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Em vez de "sair" do bloco, fala em "modernizá-lo", alterando sua forma de funcionamento.