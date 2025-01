A partir de quarta-feira, começa a funcionar um sistema ininterrupto de meteorologia exclusivo para Porto Alegre

Sistema será operacionalizado no Centro de Monitoramento e Alerta (Cemadec) da Defesa Civil da Capital. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Começará a funcionar nesta quarta-feira (29) um sistema ininterrupto de meteorologia exclusivo para Porto Alegre. O serviço especializado em monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico atuará sete dias por semana, 24 horas por dia.

O sistema funcionará no Centro de Monitoramento e Alerta (Cemadec) da Defesa Civil da Capital. A equipe técnica será formada por oito técnicos entre meteorologistas, hidrólogos e geólogos.

O serviço fará a leitura de dados de estações hidrometeorológicas, radares, satélite e demais meios disponíveis e emitirá boletins diários, semanais e mensais para a Capital.

O que o sistema oferece

O novo sistema oferecerá a previsão meteorológica incluindo alertas sobre chuvas fortes, temporais, enchentes, descargas elétricas severas, estiagem, vendavais, ondas de calor, ondas de frio ou qualquer outra situação climática extrema para bairros e regiões da cidade. O serviço também monitorará o nível do Guaíba e demais rios que têm ligação com o lago, como Jacuí, Caí, Gravataí e dos Sinos.

Entre algumas das atividades previstas, estão:

Disponibilizar e operar sistema de vigilância hidrometeorológica e banco de dados hidrometeorológicos, com capacidade de emissão de alertas;

Implementar metodologias para estimativa de riscos de escorregamento em áreas críticas;

Validar dados públicos de estações meteorológicas e hidrológicas;

Emitir boletins diários, semanais e mensais de monitoramento e previsão hidrometeorológica;

Emitir avisos de curtíssimo prazo para eventos hidrometeorológicos extremos e boletins especiais;

Divulgar informações de monitoramento, boletins e avisos no sistema de vigilância hidrometeorológica, mídias sociais e demais canais e plataformas da Defesa Civil de Porto Alegre;

Conforme o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm, atualmente as informações meteorológicas que a prefeitura utilizar são do Estado e a iniciativa se busca investir na prevenção mais específica dos bairros da cidade.

— Esses profissionais estarão fazendo toda essa previsão meteorológica, cruzando as informações da Sala do Estado, da União, daquilo que está acontecendo na América Latina, em todas as regiões, para cruzar e gerar dados e termos essa condição de avaliar com mais precisão, inclusive, essa precipitação que, às vezes, ocorre em um curto espaço de tempo. De tal forma que a gente consiga, cada vez mais, ter propriedade e apurar essa instabilidade que tem sido cada vez mais recorrente — afirmou à coluna.

As principais fontes de dados serão: Defesa Civil de Porto Alegre; Rede hidrometeorológica do Governo do Estado do RS (DRHS/SEMA/RS); Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden); Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet); Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SIMAGRO/SEAPI/RS); Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta do Estado do Rio Grande do Sul (Sima/RS); companhias de geração de energia elétrica e de saneamento.

O evento de lançamento ocorrerá nesta quarta-feira (29) às 10h no Cemadec.