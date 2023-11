Apesar dos contextos diferentes de cada país, a vitória de Javier Milei na Argentina, rompendo um ciclo histórico de peronistas e macristas no poder, dará um gás a personalidades políticas como Donald Trump, nos Estados Unidos, e Jair Bolsonaro, no Brasil. Milei não é Trump nem Bolsonaro, que fique claro. Ele próprio se declara um anarcocapitalista, uma autodefinição que nem o americano nem o brasileiro arriscaram fazer, e, imagino, sequer saibam o significado. Mas o mesmo caldo ideológico está lá: alguém que se define como questionador da ordem política vigente, um outsider, o anti-establishment, oriundo de um movimento político da direita ao qual poucos davam crédito até antes do sprint final da corrida eleiroral.