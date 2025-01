Gaúcho será Diretor de Documentação Histórica da Presidência da República

Raymundo terá a atribuição de coordenar o acervo presidencial e as correspondências oficiais, entre outras atividades dentro do gabinete .

No currículo, o servidor é mestre e doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com pós-doutorado em Literatura pela Universidade de Brasília (UnB). Como servidor público federal concursado, atuava como secretário-executivo do Conselho Nacional de Educação.