Universidade da Holanda e agência da ONU assinam acordo para plano urbanístico nas Ilhas, na Capital

O reitor da Universidade TU Delft, na Holanda , Tim van der Hagen, assina nesta quarta-feira (12) com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) o acordo para o projeto Arquipélago, que irá propor um plano urbanístico e socioambiental para a Região das Ilhas.

A área, bairro Arquipélago , de Porto Alegre, não conta com sistema de proteção contra cheias. O projeto é coordenado pela pesquisadora gaúcha Taneha Bacchin, professora na TU Delft.

O estudos serão feitos nas cinco ilhas habitadas da Capital: da Pintada, das Flores, do Pavão, Grande dos Marinheiros e Mauá. O projeto será dividido em duas fases. A primeira: o Plano de Ação, será apresentada em quatro meses e inclui zoneamento das áreas de risco, de reassentamento e diretrizes para ocupação dos territórios a permanecer.

Em seguida, será desenvolvida a análise de riscos, ameaças e vulnerabilidade, com a caracterização e projeção climática. As propostas de mitigação, adaptação e recuperação serão apresentadas no encerramento desta etapa.