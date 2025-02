Juventude tropeça em Santa Cruz do Sul e fica no empate com o Avenida

Batalla (E) fez a assistência para o gol alviverde nos Eucaliptos Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude não conseguiu a sua quinta vitória seguida no Gauchão. Diante da equipe de pior campanha no Estadual, o time de Fábio Matias, já classificado para as semifinais, saiu atrás, com um pênalti polêmico, pressionou e buscou o empate na segunda etapa, com Erick Farias.

O 1 a 1 mantém o Verdão na liderança geral da competição, com 16 pontos, mas pode perder essa condição para o Inter, que enfrenta o São Luiz nesta quarta-feira (12).

A última partida do Ju na primeira fase será diante do Pelotas, sábado, às 16h30min, na Boca do Lobo.

No jogo em Santa Cruz do Sul, Fábio Matias novamente mexeu na formação inicial. Cipriano foi a novidade na zaga e Petterson recuperou a vaga no ataque. Os laterais Ewerthon e Felipinho e o meia Mandaca também começaram entre os titulares. E, desde o minuto inicial, o Juventude mostrou-se disposto a pressionar o adversário.

A primeira finalização veio com Batalla, de fora da área, aos seis minutos. Rodrigo Mamá defendeu firme. No lance seguinte, Caíque avançou em direção à área e acabou derrubado por Cipriano: pênalti marcado. O VAR chegou a chamar para a revisão do lance, mas o árbitro Francisco Soares Dias manteve a decisão de campo. Na cobrança, o próprio Caíque bateu no canto e fez 1 a 0.

Depois de sair atrás, o Verdão voltou a ficar mais no campo de ataque. Aos 18, Petterson recebeu na área e chutou rasteiro para nova defesa de Mamá. Sem criatividade e com dificuldades por conta do gramado irregular, o Ju demorou para voltar a finalizar.

Aos 26, Bustamante teve a chance de ampliar. Ele recebeu na área e bateu fraco. Na resposta, Mandaca arriscou de fora da área e a bola passou rente ao travessão.

O Avenida teve outra chance no contra-ataque aos 32. Depois de um cruzamento errado no ataque do Ju, Matheus Martins recebeu em velocidade, passou por Cipriano e finalizou para grande defesa de Gustavo.

Logo depois, o zagueiro alviverde sentiu uma lesão muscular e foi substituído por Kawan. Os minutos restantes da primeira etapa foram de um Juventude com posse de bola no campo de ataque, mas sem assustar o adversário.

SEGUNDO TEMPO

A volta do intervalo foi com duas mudanças no setor ofensivo do Ju. Jean Carlos e Giovanny entraram nas vagas de Mandaca e Petterson. E a equipe voltou mais agressiva. Aos cinco minutos, Jean Carlos aproveitou rebote na frente da área e finalizou de primeira, rente à trave.

No minuto seguinte, Jadson cruzou do lado direito e Jean Carlos cabeceou para grande defesa de Rodrigo Mamá. A sequência foi de pressão dos visitantes, mas com poucas finalizações ao gol. Aos 13, Batalla tentou de longe e o goleiro do Avenida fez nova defesa.

Aos 17, a insistência se transformou em gol. Batalla fez lindo cruzamento e Erick Farias apareceu entre os zagueiros para cabecear firme e no canto: 1 a 1.

Três minutos depois, quase veio a virada. Em outro cruzamento da direita, desta vez com Ewerthon, a bola encontrou a cabeça de Jadson, que desviou para fora. Já na reta final do confronto, após Felipinho receber um cartão amarelo, o técnico alviverde optou por tirar o lateral e colocar Alan Ruschel em campo.

Aos 34, Alan fez a inversão da esquerda para a direita e Batalla fez mais um cruzamento para a área. Desta vez, Erick desviou de leve e a bola passou rente à trave. A última alternativa em busca da vitória foi colocar Nenê em campo na vaga de Jadson.

O Avenida voltou a assustar com Laion, em finalização defendida por Gustavo. No lance seguinte, Giovanny tabelou com Nenê e, quase na pequena área, finalizou em cima da marcação.

Foi a última chance mais clara do jogo.

– É um ponto importante, devido as circunstâncias do jogo. Levamos um gol muito cedo, e o Avenida veio com uma proposta bem defensiva. Na nossa briga ali na frente da tabela, valeu pela luta e entrega – destacou o atacante Erick Farias.

FICHA TÉCNICA

Avenida 1x1 Juventude

7ª rodada - Gauchão

Estádio dos Eucaliptos

Avenida

Rodrigo Mamá; Kevlin, Miguel Paniagua, Rafael Klein e David Luiz; Amaral (Yander, 46/2º), Zé Vitor (Gorgoroso, 24/2º) e Laion; Bustamante (Thalisson, 15/2º), Matheus Martins (JP Bardales, 15/2º)e Caíque Caliton (Bryan, 24/2º). Técnico: Gabriel Dutra

Juventude

Gustavo; Ewerthon, Cipriano (Kawan, 33/1º), Marcos Paulo e Felipinho (Alan Ruschel, 30/2º); Giraldo, Jadson e Mandaca (Jean Carlos, int.); Batalla, Petterson (Giovanny, int.) e Erick Farias. Técnico: Fábio Matias