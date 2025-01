No Dia em Memória das Vítimas do Holocausto, RS adere à definição de antissemitismo de aliança internacional

Leite assinou documento com Daniela e Lottenberg. Duda Fortes / Agencia RBS

No dia em que o mundo lembra os 80 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, durante a Segunda Guerra Mundial, o Rio Grande do Sul deu um passo fundamental contra o ódio racial e à intolerância contra os judeus, ao aderir à definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA).

Em discurso aplaudido de pé, Daniela usou a metáfora do canário para alertar sobre possíveis sinais de tempos sombrios. Ela contou que mineradores costumavam levar para as minas uma gaiola com um passarinho. Conforme o passar do tempo, se o animal adoecesse ou morresse, significava que o ar do local estava se tornado tóxico. Era hora de partir.

Representantes dos Poderes prestigiaram cerimônia. Duda Fortes / Agencia RBS

— Dizem que os canários são como os judeus na humanidade. Quando o ódio contra os judeus começa a se elevar, é um alerta para toda a sociedade. O que começa com os judeus não termina com os judeus — afirmou.

Lottenberg, por sua vez, criticou que a banalização de termos ou a inversão do uso de palavras como genocídio.

— A inversão do que representa o verdadeiro genocídio foi utilizada para um Estado que se defende — disse, referindo-se a Israel, que foi denunciado pela África do Sul (com apoio do Brasil) à Corte de Haia pelas ações na Faixa de Gaza. — Queremos o Brasil alinhado com aqueles que prezam pela tolerância, pela democracia, por aqueles que acreditam que esse é um país integrado ao contexto da diversidade — defendeu.

Leite disse observar sinais de reforçada intolerância na sociedade.

— Não precisamos pensar da mesma forma sobre todos os assuntos. Temos nossas crenças religiosas, raças, cidades, culturas, orientação sexual diferentes. Precisamos pensar no RS, no Brasil e na humanidade — afirmou.