Ainda que seja uma incógnita política, Javier Milei, o presidente eleito da Argentina, desequilibra a balança para a direita no Mercosul - bloco econômico, aliás, que o autointitulado "anarcocapitalista" despreza. A partir da posse de Milei, em 10 de dezembro, a direita será poder também no Paraguai e no Uruguai. Os uruguaios vão às urnas em outubro do ano que vem. Não existe reeleição. A Frente Ampla tem uma pequena vantagem especialmente em Montevidéu, mas perde no interior, onde o voto se divide entre os tradicionais partidos Nacional (do atual presidente, Luis Alberto Lacalle Pou) e o Colorado. No Paraguai, o direitista Santiago Peña assumiu em 15 de agosto de 2023, tem longo mandato pela frente.