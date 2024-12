Por que o ciclone que atingiu o RS no fim de semana se chama Biguá

Ave no Arroio Dilúvio, que cruza a Capital ao longo da Avenida Ipiranga.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Chamou a atenção o nome dado ao ciclone subtropical que atingiu o Rio Grande do Sul durante o fim de semana: Biguá . Trata-se de uma referência a uma ave marinha que está mais próxima dos porto-alegrenses do que se imagina.

Costumeiramente vistas nos taludes do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, as aves têm penugem preta e pescoço comprido e as patas similares às de um pato. Os biguás costumam medir entre 60 e 73 centímetros e alimentam-se de peixes, crustáceos e outros invertebrados.