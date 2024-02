Uma tempestade tropical deverá passar pela costa do Rio Grande do Sul nos próximos dias. O fenômeno, que recebeu da Marinha do Brasil o nome de Akará, não causará tempestades no Estado, uma vez que está longe do continente. O impacto se dará, apenas, por ressaca no mar e possibilidade de rajadas de vento moderadas no Litoral Norte. A Defesa Civil afirmou que está monitorando a evolução do fenômeno.