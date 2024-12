Relembre outras marcas que patrocinaram a camisa do Grêmio

O Grêmio deve mudar o seu patrocinador master para a temporada de 2025. O Banrisul, marca que patrocina o Tricolor desde 2001, deve ser substituído por uma casa de apostas no peito da camisa gremista no ano que vem.

Além do banco gaúcho, o Grêmio já teve outros três patrocinadores master em seu uniforme. Apesar de ter sido fundado em 1903, a primeira vez que o Tricolor teve uma marca estampada de forma permanente na camisa foi em 1987, com a entrada da Coca-Cola. Antes, em 1984, a TAMA, da extinta Interbras, patrocinou de forma pontual em um amistoso contra a seleção da Argélia.

A parceria tem uma história curiosa. A empresa de refrigerantes tem como fundo da sua marca até hoje a cor vermelha. No entanto, para patrocinar o clube gremista, trocou para um fundo preto, algo histórico. A companhia foi patrocinadora do Grêmio e também de seu maior rival, o Inter, até o meio da temporada de 1995.

Quem substituiu a marca de tintas foi a Chevrolet e, a partir daí, Inter e Grêmio começaram a compartilhar os patrocinadores. O logo era variável, sempre representando uma das marcas da empresa: Corsa (1998), Banco GM (1998), Astra (1999-2000), Celta (2000-2001), Vectra (2000-2001) e S10 (2000). A parceria foi encerrada com a entrada do Banrisul em 2001.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.