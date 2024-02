Com formação iniciada desde a noite de quarta-feira (14), o ciclone subtropical continua ganhando força em alto-mar, na costa do Rio de Janeiro, conforme classificação do fenômeno feita pela Marinha do Brasil. A previsão é de fortes chuvas em áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. O ciclone não deve ter impacto direto no RS (leia mais abaixo).