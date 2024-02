Nesta sexta-feira (16), o tempo muda no Rio Grande do Sul. Uma variação dos ventos em altos níveis atmosféricos, combinado à circulação para o continente, intensifica as instabilidades no Estado. No Sul, a condição é de muita nebulosidade e chuva fraca a moderada. Na Campanha, na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre, na Serra e no Norte, a previsão é de pancadas isoladas de chuva na segunda metade do dia. Na Fronteira-Oeste, o sol predomina ao longo do dia e não chove. Por fim, há possibilidade de rajadas de vento no Litoral de até 50km/h.