Quarta-feira terá tempo firme no RS, com chance isolada de chuva na Serra e no Litoral

O Rio Grande do Sul terá uma quarta-feira (18) de tempo firme em todo o seu território. A previsão é de que o sol apareça entre algumas nuvens passageiras logo pela manhã e que as temperaturas entrem em uma gradativa elevação, quando comparadas ao dia anterior.

Apesar do predomínio de tempo ensolarado, pode chover de forma fraca e isolada no período da tarde em toda a faixa litorânea, parte da Serra e região do Vales.

A instabilidade retorna na quinta-feira (19) e deve seguir na sexta-feira (20), devido ao transporte de umidade vindo do Norte do Brasil em direção ao Sul e à atuação de uma área de baixa pressão no Paraguai. Dessa forma, pancadas de chuva são esperadas no Norte, Oeste, e em municípios das Missões, Serra, Vales, Campanha e Região Metropolitana.