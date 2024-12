Maior iceberg do mundo se solta e está à deriva no Oceano Antártico

O A23a, conhecido como o maior iceberg do mundo, soltou-se de um gigantesco cilindro giratório de água, denominado Coluna de Taylor, onde estava preso havia meses. De acordo com o instituto de pesquisa polar British Antarctic Survey (BAS), o bloco de gelo agora está à deriva no Oceano Antártico e se deslocando para o norte do planeta. O iceberg ficou encalhado na Antártica por mais de 30 anos, assentado no Mar de Weddell.