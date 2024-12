Rodovias do norte do Estado terão movimento intenso no fim de semana

Rodovia BR-285 é uma das principais da região. Cristiano Junkherr / Agencia RBS

Depois do Natal, as rodovias da Região Norte devem voltar a ficar movimentadas neste fim de semana, por conta da virada de ano. As polícias rodoviárias preveem maior fluxo no sentido interior-litoral na tarde desta sexta-feira (27) e no domingo (29), e de retorno na quarta-feira (1º) e no dia 5 de janeiro.

Conforme o chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Passo Fundo, Rodrigo Calegari, o fato do feriado ser numa quarta-feira foi o que “espaçou” os dias de saída dos viajantes.

Nas duas principais rodovias federais da região, BR-386 e BR-285, o fluxo chegou a aumentar em 30% no dia 25 de dezembro:

— Para o final do ano devemos ter início de movimentação mais acentuada a partir de sexta-feira a tarde, e no fim de semana, especialmente no domingo, quando teremos mais veículos circulando nas rodovias da região.

O mesmo deve acontecer nas rodovias estaduais da região, sendo as principais a RS-135, RS-324 e RS-324.

De acordo com análise da capitã Neusa Mosi Antunes, do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), os períodos de maior movimento devem ser nas tardes desta sexta-feira (27) e do dia 1º, além do dia 5, durante todo o dia:

— Observamos três perfis de viajantes: aqueles que foram e retornaram no Natal, o que irão nesta sexta-feira (27) e voltarão na quarta (1º), e aqueles que ficaram o período inteiro fora e só voltarão no dia 5 de janeiro. Por isso, o movimento será mais intenso em janeiro.

Melhor horário para viajar

Para enfrentar menos trânsito, os policiais orientam que os motoristas peguem as rodovias nos horários menos disputados pela grande maioria. Independente das rodovias federais ou estaduais, a dica é viajar sempre pela manhã, em qualquer horário antes do meio-dia.

As forças de segurança estarão trabalhando com efetivos reforçados durante todo o período das festas. Os agentes estarão em "pontos estratégicos”, identificados pelos dados de acidentes.