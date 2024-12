Tradicional regata Sydney-Hobart registra 2 mortes no 1º dia da edição de 2024

Dois participantes da regata Sydney-Hobart morreram após acidentes em seus barcos, de acordo com a organização do evento. O australiano Roy Quaden, de 55 anos, era membro da tripulação do Flying Fish Arctos e teria sido atingido pela explosão do barco durante a noite. Nick Smith, de 65 anos e também australiano, era da tripulação do Bowline. Era a sua quinta participação na regata.

De acordo com os primeiros relatos, Smith foi atingido por uma peça do barco. "Infelizmente ele bateu a cabeça e foi isso que o matou", disse David Jacobs, da organização da prova. Outro tripulante do Bowline ficou ferido e quebrou o ombro. Tripulante do barco Porco Rosso, Luke Watkins caiu no mar pouco depois das 3h, e as equipes de resgate o encontraram a cerca de 2,2 quilômetros do navio.