"Seria muito significativo, mas tudo com leveza", diz Cezar Miola, sobre possível indicação ao TCU

Conselheiro Cezar Miola conta com mais de 33 anos no TCE-RS. Thercles Silva / Atricon/Divulgação

Com possível indicação para uma das vagas do Tribunal de Contas da União (TCU), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) Cezar Miola afirma que seria muito grato, caso o seu nome figurasse entre os apontados para o cargo.

— Embora eu tenha exercido a advocacia privada por um breve período, minha caminhada profissional é toda no serviço público. Seria muito significativo para mim. Mas, como eu disse, tudo com leveza — afirmou Miola à coluna.

O conselheiro lembrou que tem, no currículo, 10 anos de atuação em prefeituras do Rio Grande do Sul e 33 no TCE-RS. Recentemente, integrantes do órgão iniciaram uma mobilização para consolidar o nome de Miola para o posto em Brasília.

As próximas aposentadorias do TCU, que abriria a vaga para Miola, serão do ministro Aroldo Cedraz, em 2026, e do também gaúcho Augusto Nardes, em 2027.

Miola também é presidente da Associação dos Tribunais de Contas (Atricon).