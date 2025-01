Façanha da DeepSeek dá a Trump munição para retomar retórica agressiva contra a China

Talvez o único tema com o qual republicanos e democratas concordam é a crescente ameaça chinesa à hegemonia americana sobre o sistema internacional. A rivalidade, que muitos consideram uma Guerra Fria 2.0, aparece não só na tecnologia , onde a rixa é mais visível em parte pelo lançamento da plataforma de inteligência artificial DeepSeek , cujo desenvolvimento foi mais "barato" com performance equivalente na comparação com as concorrentes, mas também nos campos econômico, militar e geopolítico.

Com o esfacelamento da URSS e o fim do período unipolar, em que os Estados Unidos lideraram a ordem global, a China emergiu como a grande rival dos EUA: é a segunda maior economia do mundo, tem um projeto alternativo de globalização, por meio da Belt and Road Initiative ("Nova Rota da Seda), questiona a liderança americana nos organismos internacionais e exibe uma cada vez mais formidável máquina militar. Foi no governo Barack Obama que os EUA estabeleceram o "pivot para a Ásia" para contrabalançar, com investimentos e efetivo militar, a influência chinesa na Ásia, mas o flexionar de músculos continuou com Donald Trump, que declarou a China, junto com a Rússia, potência "revanchista". Para o republicano, o dragão asiático virou a encarnação de todos os males: da mudança de empresas americanas para a Ásia, em busca de mão de obra barata, o que deixou desertos em cidades americanas outrora santuários da indústria, passando pela guerra comercial e chegando ao "vírus chinês" (como Trump classificou o H1N1).