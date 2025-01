"A fé cristã foi abalada", diz vereadora sobre performance de Jesus de calcinha em carnaval de Porto Alegre

Caso ocorreu no último domingo (26) em Porto Alegre.

Desde domingo (26), as imagens de um homem usando uma coroa de espinhos em alusão a Jesus Cristo e vestindo apenas uma calcinha, durante o Bloco da Laje , em Porto Alegre, tem causado polêmica nas redes sociais. No vídeo, ele aparece dançando como se fosse um striptease em cima de uma árvore.

A vereadora de Porto Alegre Mariana Lescano (PP) formalizou denúncias ao Ministério Público e à Polícia Civil, utilizando como base jurídica o artigo 208 do Código Penal Brasileiro , que tipifica como crime a intolerância religiosa .

— Desta vez foi a fé cristã que foi abalada, mas o projeto de lei contempla todas (as crenças). As próximas podem ser as religiões de matriz africana, judaicas e outras — afirmou.