Pelo segundo mês consecutivo, o setor de indústria foi o que mais gerou vagas formais em Caxias do Sul, com o saldo total de 545 postos de trabalho ocupados em outubro. Os dados, divulgados nesta terça-feira (28) no Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), mostram que, ao todo, foram 7.371 admissões e 6.258 demissões no 10º mês do ano.