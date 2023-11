Minimizar ou até mesmo evitar os impactos ambientais é uma das tarefas mais complexas que as empresas mundo afora enfrentam diariamente. Até por isso, cada vez mais as ações de sustentabilidade têm ganhado espaço nos debates. Como a logística reversa e a economia circular, pautas que estão ligadas um conceito que está em alta: ESG (sigla para environmental, social and governance, no português, ambiental, social e governança).