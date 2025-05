Vélez Camaquã x São José-SP: onde assistir e o que esperar da partida pela Liga Nacional de Futsal

O Vélez Camaquã encara o São José-SP , neste domingo (11), às 14h, no ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã. A partida será válida pela quarta rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF) . De momento, o time gaúcho ocupa a oitava colocação, enquanto o adversário está no 18° lugar.

Como chega o Vélez Camaquã

Após três rodadas, o Vélez soma duas vitórias e uma derrota em sua primeira participação na Liga Nacional de Futsal. Nas duas partidas iniciais, jogou em casa e fez valer o fator local contra Pato Futsal e Joaçaba. No único jogo como visitante, fora de casa, foi goleado pelo Atlântico , um dos favoritos ao título.

Para o confronto deste domingo (11), o principal desfalque é o ala Gabriel Gurgel. Maior contratação da equipe na temporada, ele foi anunciado pelo Nagoya Oceans , do Japão, e já não foi relacionado na última rodada.

O goleiro PH , um dos destaques do clube nas primeiras rodadas da LNF, é dúvida para a partida. Ele foi substituído contra o Atlântico após sentir a coxa esquerda. Nenhuma lesão foi constatada , e o jogador voltou aos treinos. A dúvida é se o atleta terá condições de disputar toda a partida, visto que ainda sente algumas dores.

Promoção de ingressos

Em função da partida ser disputada no Dia das Mães , o Vélez Camaquã organiza uma promoção voltada para a data. Na compra de um ingresso antecipado , ou seja, até sábado (10), às 18h30min, o torcedor recebe uma entrada de cortesia para a sua mãe.

Existem sete pontos de venda para adquirir os ingressos antecipados. No dia da partida, será possível comprar no ginásio Wadislau Niemxeski , mas sem direito à promoção.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.