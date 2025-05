Confira os vinhos da Nova Aliança apresentados na Wine South America; veja também os destaques da agenda de economia 

NR-1 e saúde mental

A próxima edição do Fórum Jurídico do Sindilojas Caxias terá como tema "Aspectos jurídicos da NR-1 e inclusão dos fatores psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais: o que e como fazer?". O evento ocorre na terça-feira (13), às 7h30min, no auditório da entidade.