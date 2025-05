Com 7 mil compradores em Bento Gonçalves, Wine South America encerra 5ª edição com recorde de negócios

Com aumento de 20% no número de expositores em relação à edição anterior, a feira contou com a participação de vinícolas de mais de 20 países. A presença internacional teve destaque com a participação recorde da Itália, que levou 80 marcas ao evento — número mais que o dobro do registrado no ano passado — e a estreia do Wines of Portugal, com 25 vinícolas representando diferentes regiões produtoras do país.