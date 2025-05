6 filmes de comédia sobre mães brasileiras

Filmes brasileiros de comédia retratam a relação com as mães fizkes / ShutterStock | Portal EdiCase

As mães são uma figura fundamental em nossas vidas e, por isso, são frequentemente retratadas em obras artísticas. No cinema brasileiro, por exemplo, elas têm sido tema de diversas produções, especialmente na comédia, gênero de grande sucesso de bilheteria no país.

Por meio do entretenimento, os filmes nos mostram a diversidade de experiências e personalidades das mães, revisitando questões importantes sobre família, maternidade e relacionamentos. Então, para aproveitar o Dia das Mães com boas risadas e momentos emocionantes, confira algumas produções!

1. Se Eu Fosse Você (2006)

Em “Se Eu Fosse Você”, Helena e Cláudio trocam misteriosamente de corpo e precisam enfrentar as situações do dia a dia Reprodução digital / Globo Filmes | Portal EdiCase

O longa conta a história de Helena (Glória Pires) e Cláudio (Tony Ramos), em que eles misteriosamente trocam de corpo e precisam aprender a lidar com as novas identidades. Durante essa jornada, os personagens descobrem que a cumplicidade e o companheirismo são fundamentais para superar as dificuldades.

Helena é uma mãe dedicada que, mesmo diante de todas as mudanças, continua a apoiar sua família. O filme destaca a importância da mãe como figura de apoio e companheira de seus filhos, mostrando que uma presença maternal pode ser uma grande aliada na busca pela felicidade.

Onde assistir: Prime Video.

2. Divã (2009)

Em “Divã”, Mercedes busca o equilíbrio entre ser mãe e mulher Reprodução digital / Globoplay | Portal EdiCase

Inspirado na obra de Martha Medeiros, o longa apresenta como a relação mãe e filha pode ser complexa e, ao mesmo tempo, importante na vida de uma mulher. A personagem Mercedes (Lilia Cabral) é uma mãe que se preocupa com a filha e tenta ajudá-la em todas as situações. Contudo, ela também tem suas próprias questões a serem resolvidas, como a crise em seu casamento e a busca pelo autoconhecimento.

O filme destaca a importância da mãe como referência na vida de uma filha, mostrando que é possível encontrar o equilíbrio entre a maternidade e ser mulher. O longa rendeu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de melhor atriz para Lilia Cabral.

Onde assistir: Globoplay.

3. Minha mãe é uma peça (2013)

Em “Minha mãe é uma peça”, dona Hermínia diverte ao ensinar os filhos a superarem os desafios da vida Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

A história, que deu origem a uma trilogia de filmes, é baseada em uma peça teatral criada por Paulo Gustavo. Inspirado em sua própria mãe, Dona Déa, o ator criou a personagem Dona Hermínia — uma mulher divertida, carinhosa e protetora, que faz de tudo para garantir o bem-estar dos filhos.

Apesar do jeito exagerado e bem-humorado, ela também sabe ser firme quando precisa impor limites, ensinando seus filhos a enfrentarem os desafios da vida com coragem e leveza. O filme foi um enorme sucesso de público e se tornou um dos mais assistidos da história do cinema brasileiro.

Onde assistir: Netflix e Globoplay.

4. Fala sério, mãe! (2017)

“Fala sério, mãe!” mostra a relação de Ângela Cristina com sua filha adolescente Reprodução digital / Globoplay | Portal EdiCase

A comédia, inspirada no livro homônimo da escritora Thalita Rebouças, conta a história de Ângela Cristina (Ingrid Guimarães), uma mãe superprotetora, e sua filha adolescente Malu (Larissa Manoela). O filme aborda, de forma leve e divertida, a relação entre elas, destacando a importância da figura materna como referência no processo de amadurecimento da jovem.

Ao longo da trama, Ângela mostra que, apesar das dificuldades da vida, é possível enfrentá-las com determinação, amor e apoio familiar — especialmente o da mãe, que pode ser uma grande aliada nessa jornada.

Onde assistir: Globoplay.

5. A Sogra Perfeita (2020)

Em “A Sogra Perfeita”, Neide tenta “criar” a nora perfeita para o filho Reprodução digital / Paris Filmes | Portal EdiCase

O filme é uma comédia brasileira estrelada por Cacau Protásio no papel de Neide, uma mulher independente e dona de um salão de beleza que sonha em aproveitar a vida após a saída do filho de casa. No entanto, o filho não parece ter pressa para sair, o que leva a protagonista a bolar um plano inusitado: “criar” a nora perfeita para que ele finalmente se case e vá embora.

Com muito humor, situações inesperadas e críticas leves sobre a dependência familiar e os papéis tradicionais, o longa diverte ao mostrar até onde uma mãe pode ir para conquistar sua tão sonhada liberdade.

Onde assistir: Globoplay.

6. Dona Lurdes (2024)

Em “Dona Lurdes”, a protagonista redescobre os pequenos prazeres da vida após os filhos saírem de casa Reprodução digital / Globoplay | Portal EdiCase

O filme acompanha Dona Lurdes (Regina Casé), personagem que fez sucesso na novela “Amor de Mãe”. Após ver os filhos adultos saírem de casa, ela enfrenta a solidão da síndrome do ninho vazio, mas decide transformar esse momento em uma nova fase de descobertas.

Com sua típica determinação e carinho, ela se reinventa: faz novas amizades, redescobre prazeres simples da vida e até se abre para um novo amor. O filme mistura humor e emoção ao retratar os desafios e alegrias do recomeço na maturidade, celebrando a força das mulheres, os laços familiares e a beleza de viver novas experiências em qualquer idade.