Detran alerta para golpe envolvendo programa CNH Social

CNH Social é inteiramente gratuita. Reprodução / Detran-RS

Na última quinta-feira (8), foi constatada a circulação de mensagens falsas que solicitam pagamentos simbólicos para a inscrição no programa CNH Social, lançado no mesmo dia no Palácio Piratini. Em nota publicada nos canais oficiais da instituição, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) alerta que se trata de um golpe e reforça que a CNH Social é inteiramente gratuita.

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos, renda familiar de até três salários-mínimos, comprovar residência no Estado por, no mínimo, dois anos e estar inscrito no CadÚnico do governo federal até 28 de fevereiro de 2025.

O programa oferece 3 mil vagas, que serão preenchidas por meio de sorteio.