Caxias do Sul tem retração leve na economia em março na comparação com o mesmo período do ano passado

A economia de Caxias do Sul teve uma leve retração em março na comparação com o mesmo período do ano passado: -0,4%. Houve desaceleração de -3,3% na indústria, mas, por outro lado, ganhos de 0,2% no comércio e de 4,7% nos serviços. As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira (8) pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul.

Segundo o doutor em Economia Mosár Leandro Ness, a alta na taxa de juros dificulta o avanço da produção. A capacidade instalada do município, que é o quanto as empresas podem produzir, está estagnada em 73% há um ano, adverte o especialista.

— Vivemos um momento diferente, a taxa básica de juros é diferente do ano passado, é mais alta, o que provoca uma retração no nível de investimento proporcional. Embora o consumo das famílias esteja aquecido, o investimento não ocorre na mesma proporção. É uma situação que caracterizamos como um hiato no nível de produção — afirma.

*O quadro reúne os dados resultantes de diversos levantamentos, que analisam cada setor com base na respectiva representatividade na economia do município, por isso, não cabe neste quadro fazer o cálculo dos valores das colunas para se obter o resultado final do respectivo mês em questão, no caso, março de 2025. Divulgação / Divulgação

Por outro lado, quando comparado o primeiro trimestre deste ano com o de 2024, o número é um pouco mais positivo, conforme o diretor da CIC, Tarciano Mélo Cardoso, que aponta para “uma economia andando praticamente de lado” com um crescimento geral de 0,5%. Esse índice também foi gerado pelo segmento de serviços, com 6,6%, seguido por comércio (-0,1%) e indústria (-2,7%).

No indicador “acumulado 12 meses”, a atividade econômica caxiense teve avanço de 5% – uma redução após fevereiro (5,7%) e janeiro (6,7%).

— Nossa expectativa até o final do ano está muito turva porque tivemos novo aumento da Selic (taxa básica de juros da economia brasileira, para 14,75%). Cada aumento demora em média quatro a seis meses para se manifestar na plenitude, então todos os indicadores nacionais apontam um segundo semestre um pouco mais difícil. Recomendamos cautela por parte de todo empresariado e também dos consumidores — complementa Ness.

Serviços em expansão

O segmento de serviços demonstra expansão em todos os recortes comparativos, desde o mês a mês até o acumulado de um ano. Mosár Ness argumenta que essa é uma realidade pós-pandêmica, que se explica pelo próprio crescimento do setor e por uma mudança na forma de cálculo dos dados, a qual leva em conta agora o recolhimento de impostos dos serviços.

Entre os eixos beneficiados, o doutor em Economia cita o transporte de encomendas e delivery, além dos serviços bancários e cooperativas de crédito.

— A economia está migrando de uma maneira geral: em vez de você se deslocar a loja e comprar o produto, você fica concentrado no que está fazendo e a loja vende para você e manda entregar. O delivery vai se multiplicando e vem se consolidando no município — constata.

A prestação de trabalhos de arquitetura, engenharia e advocacia por meio de home office, para pessoas jurídicas de dentro e fora do município, também está aquecida, conforme Mosár.

3,8 mil vagas com carteira assinada

Caxias do Sul fechou o primeiro trimestre deste ano com mais contratações do que demissões. De janeiro a março, o maior município da Serra gerou um saldo de 3.854 vagas com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

Apesar de os três primeiros meses do ano fecharem no azul, março foi o período que apresentou avanço mais tímido para o mercado formal de trabalho, com apenas 45 novos postos de trabalho gerados. Janeiro havia registrado saldo de 1.472. Fevereiro finalizou com 2.337.

No terceiro mês do ano, o desempenho teve protagonismo do setor de serviços, com 166 vagas geradas, e da indústria, com 135 novos postos de trabalho.