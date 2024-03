O Rio Grande do Sul está entre os 10 Estados com maior escolaridade média, levando em consideração as pessoas de 15 anos ou mais. Ou seja, o RS apresenta médias elevadas de anos de estudo. Os gaúchos dessa faixa etária estudam, em média, por 10,3 anos. Esse número é semelhante à escolaridade média nacional no Brasil, de 10,1 anos. Junto com Amazonas e Goiás, o RS divide a oitava posição entre os Estados com melhores índices.