Dados do Censo Demográfico 2022 indicam que há avanços no saneamento básico no Brasil, mas o país precisa investir na infraestrutura em regiões onde os índices foram inferiores, dizem especialistas sobre os dados divulgados nesta sexta-feira (23), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram informados índices de abastecimento e canalização de água, quantidade de banheiros, esgotamento sanitário, destino do lixo e tipo de domicílios.