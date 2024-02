O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (23) novos dados do Censo 2022, entre eles, estão os que mostram o perfil de moradia do brasileiro. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o número de apartamentos cresceu 52,16% em 12 anos. Já os apartamentos tiveram aumento de 462.180 moradores: eram 1.212.477 em 2010 e passaram para 1.674.657 pessoas em 2022, diferença de 38,11% no período.