O número de apartamentos cresceu 52,16% no Rio Grande do Sul em 12 anos, segundo dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (23). Foram contabilizadas 800.157 moradias do tipo no Estado em 2022, 18,80% do total das residências. Em 2010, o grupo representava 525.858 unidades ou 14,61%. A diferença é de 274.299 domicílios entre os dois estudos.