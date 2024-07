O Ministério da Educação (MEC) publicou o edital do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2024, no Diário Oficial da União desta segunda-feira (22). O documento oficializa os procedimentos, as regras e o cronograma do Enade das Licenciaturas, que será implementado já na edição de 2024. A estimativa do MEC é que 370 mil alunos participem dessa edição.