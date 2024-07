O Ministério da Educação (MEC) instituiu, nesta segunda-feira (1º), o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial da União. Com isso, o MEC oficializa a reformulação da avaliação dos cursos que formam professores no Brasil. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará o novo formato já na edição de 2024.