O crescimento no número de polos de Educação a Distância (EAD) no Brasil foi de quase 11% entre 2023 e 2024. São mais de 51 mil. Em 2022, a modalidade detinha quase 46% das matrículas de Ensino Superior no país. No Rio Grande do Sul, a maior parte dos estudantes matriculados nessa etapa estava concentrada na modalidade – são 55% dos alunos de graduação na EAD, o que equivale a 316,4 mil.