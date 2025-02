Resultado foi divulgado em site do governo federal. Marcelo Casal Jr / Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na noite de terça-feira (18), a lista de pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O resultado está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Os candidatos aprovados têm entre quarta (19) e sexta-feira (21) para complementar o cadastro no site e confirmar sua vaga na instituição de ensino indicada. A segunda chamada, com vagas remanescentes, está prevista para ocorrer entre 5 de fevereiro e 9 de abril.

Mais de 112 mil vagas de Ensino Superior foram ofertadas nesta edição do Fies.

Como conferir

Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Na aba "cronograma", clique em "resultado"

Como será a classificação

A classificação no Fies no primeiro semestre de 2025 será realizada de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Enem, por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência.

Conforme o MEC, a classificação respeitará a seguinte ordem de priorização:

Candidatos que não tenham concluído o Ensino Superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil

Candidatos que não tenham concluído o Ensino Superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado

Candidatos que já tenham concluído o Ensino Superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil

Candidatos que já tenham concluído o Ensino Superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado

Dúvidas sobre o Fies

O que é dilatação?

Os contratos do programa são renovados a cada novo semestre acadêmico – ou seja, a cada seis meses. O contratante pode solicitar a ampliação do prazo para utilizar o financiamento por até dois semestres consecutivos, ação conhecida como "dilatação".

A condição se aplica quando o aluno não consegue concluir o curso até o último semestre estabelecido no contrato de financiamento.

O que é o conceito do curso?

Por meio de critérios técnicos, o Ministério da Educação avalia a qualidade dos cursos superiores oferecidos pelas instituições que participam do Fies. A medida auxilia o governo federal a examinar os cursos que serão elegíveis no programa.

A qualificação do corpo docente, infraestrutura da instituição de ensino e projeto pedagógico do curso são alguns dos itens avaliados pelo MEC. O conceito final varia de 1 a 5, conforme os indicadores abaixo:

Conceito 1 e 2: curso com qualidade insatisfatória e sujeito a ações cautelares do MEC

curso com qualidade insatisfatória e sujeito a ações cautelares do MEC Conceito 3: condição regular, passível de melhorias

condição regular, passível de melhorias Conceito 4: situação boa

situação boa Conceito 5: curso que atende todos os requisitos para o bom ensino

Quanto é a parcela depois de formado?

Por ser um financiamento, o estudante começa a pagar os valores referentes ao Fies apenas após concluir o curso. No entanto, durante a graduação, a cada três meses é necessário efetuar o pagamento de valores relacionados aos juros, que têm custo máximo de R$ 150.

Após formado, o estudante tem carência de 18 meses para se "reestabelecer" financeiramente. Neste período, as parcelas de juros a cada três meses, também com valor máximo de R$ 150, seguem sendo cobradas.

As parcelas posteriores não são fixas. O valor final considera fatores como a duração do curso, o percentual financiado (50%, 75% ou 100%) e a renda do estudante.

O prazo para quitação da dívida também varia, com possibilidade de estender em até três vezes o período do financiamento. Por exemplo, em um curso com duração de quatro anos, o estudante poderá pagar mensalidades durante 12 anos. Também é possível antecipar parcelas.

Precisa de fiador?

Para ser elegível ao Fies, o estudante deve ter renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. A necessidade de fiador é discutida a cada caso, conforme as condições apresentadas por cada interessado no programa.