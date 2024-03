Com o passar dos anos e o fortalecimento da Educação a Distância (EAD), que já era adotada no Ensino Superior antes da pandemia, mas se consolidou neste período, estudantes de diferentes perfis aderiram ao modelo, seja por necessidade ou pela conveniência. Em 2022, conforme o Censo da Educação Superior, o número de ingressantes em graduações EAD foi de 3 milhões no país. A modalidade vem crescendo no RS, com novos cursos e muita procura.