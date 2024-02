Após a retomada das atividades nas escolas, chegou a vez dos estudantes de graduação voltarem às salas de aula. Na próxima segunda-feira (26), começa o ano letivo de 2024 em boa parte das Instituições de Ensino Superior particulares do Rio Grande do Sul. Entre os desafios de promover currículos mais abrangentes e de qualificar a Educação a Distância, além de novas áreas em crescimento, as universidades se preparam para receber os alunos.