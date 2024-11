No dia 28 de novembro, o Zero Hora Talks promove uma discussão sobre o futuro da educação corporativa. O evento começa às 9h, no auditório do campus Porto Alegre da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Terá transmissão no Youtube de GZH. Também será possível se inscrever neste site para acompanhar no local.