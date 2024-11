O Centro Universitário Cesuca, localizado em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, foi autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) a abrir 60 vagas do curso de Medicina. A instituição pertence ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional. A aprovação da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior foi publicada nesta quinta-feira (14) em portaria no Diário oficial da União.